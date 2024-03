Governo conservador britânico anuncia redução de impostos em ano de eleições

Hunt também anunciou que o crescimento econômico britânico será de 0,8% este ano, um pouco acima do esperado, e continuará sua evolução em 2025.

O órgão de previsão do orçamento público (OBR, sigla para Office for Budget Responsability), utilizado pelo governo para suas projeções, "espera que a economia cresça 0,8% este ano e 1,9% no próximo", anunciou o ministro aos deputados britânicos.

A estimativa anterior do OBR, publicada em novembro, era de um crescimento de 0,7% neste ano e 1,4% no próximo.

Essas medidas econômicas fazem parte de uma tentativa desesperada dos conservadores, que estão no poder há 14 anos, de mudar a intenção de voto para as eleições legislativas programadas para este ano - sem data específica.

De acordo com as últimas pesquisas de janeiro, o líder trabalhista, Keir Starmer, teria uma vantagem de treze a quinze pontos caso as eleições fossem realizadas agora, em relação ao seu rival Rishi Sunak, atual primeiro-ministro conservador.

A redução de impostos e a implementação do projeto de expulsar imigrantes irregulares para Ruanda são estratégias sobre as quais os conservadores depositam suas esperanças para reverter a tendência de intenção de voto, claramente desfavorável.