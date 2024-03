Governo quer 'salvar' última geleira da Venezuela com manta geotêxtil

De acordo com os padrões internacionais, uma geleira deve medir pelo menos 10 hectares (0,1 km2). Antes de La Corona, as geleiras desapareceram nos picos El León, La Concha, El Toro e Bolívar.

Estão "protegendo" uma geleira que não existe mais, insiste Centeno. "É uma coisa ilusória, uma alucinação, é completamente absurdo", acrescenta.

O acadêmico e outros cientistas vão pedir a suspensão do projeto ao Supremo Tribunal, uma vez que carece de estudos de impacto ambiental e por não ter sido aberto a consulta pública, conforme estabelece a lei.

Há também o impacto ambiental à medida que este manto se degrada devido à radiação solar e às chuvas. "Esses microplásticos são praticamente invisíveis, caem no chão e de lá vão para as lavouras, lagoas, para o ar. Então as pessoas vão acabar comendo e respirando isso", alerta ele.

O herpetólogo e ecologista tropical Enrique La Marca também teme que a cobertura obstrua o processo biológico de espécies que colonizam a rocha, como musgos e líquenes.

"Essa vida vai morrer porque não terá o oxigênio necessário", ressalta ele.