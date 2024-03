Hamilton diz que F1 vive 'momento crucial' após série de polêmicas

O piloto britânico Lewis Hamilton disse nesta quarta-feira (6) que a Fórmula 1 vive "um momento crucial" em sua história, após série de polêmicas fora das pistas que estão marcando o início da temporada.

Depois do 'caso Horner', que estremeceu a Red Bull, é o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quem está no olho do furacão.

Segundo a rede BBC, que cita um denunciante, Sulayem teria pedido às suas equipes que encontrassem alguma maneira de não homologar o Circuito Urbano de Las Vegas, que recebeu seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 em 2023.