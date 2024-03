Júri declara armeira do filme 'Rust' culpada de homicídio culposo

Gutierrez, que sempre rechaçou as acusações, pode pegar mais de um ano de prisão.

O julgamento de Gutierrez pelo disparo no set que acabou com a vida da diretora de fotografia Halyna Hutchins durou duas semanas.

Hutchins morreu por consequência de um disparo de um revolver Colt .45 que Baldwin empunhava durante um ensaio em uma igreja do set de gravação no estado do Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos. A arma, ao contrário do esperado, tinha uma munição real. O diretor Joel Souza ficou ferido com o mesmo projétil.

O julgamento se centrou em como a bala, uma das várias que os investigadores encontraram, entrou no set, algo estritamente proibido pelas regras de segurança da indústria.

- 'Sem atenção' -

Os jurados viram imagens da gravação nas quais os atores manipulavam armas de forma perigosa, de acordo com as testemunhas, sem que Gutierrez interviesse, incluindo uma tomada com Baldwin segurando a arma como se fosse um "bastão de apontar".