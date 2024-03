Lei da UE sobre mercado digital fará gigantes tecnológicas mudarem comportamento

Enquanto as atenções se concentram no que vai acontecer a partir de quinta-feira dos dois lados do Atlântico, com a entrada em vigor da LMD, Vestager notou que muita gente está esperando para ver o que acontecerá com as lojas de aplicativos.

A Apple, por exemplo, afirmou que seus clientes poderão baixar apps de empresas concorrentes, embora alguns desenvolvedores digam que as mudanças são complicadas demais para funcionar na prática.

A Apple é um dos críticos mais radicais da LMD e questiona os aspectos legais da lei. ByteDance e Meta também levaram suas queixas sobre esta lei aos tribunais europeus.

Vestager não quis comentar as mudanças controversas na Apple. "Os tribunais decidirão e isso orientará as nossas ações no futuro", limitou-se a dizer.

A Microsoft, por exemplo, anunciou em fevereiro uma parceria com a francesa Mistral AI, com um investimento de 15 milhões de euros (80,6 milhões de reais na cotação atual).

A Comissão Europeia anunciou que examinaria esta associação como parte da sua investigação sobre acordos entre grandes atores no mercado digital e desenvolvedores de inteligência artificial generativa.