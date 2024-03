Lesionada, Paula Badosa desiste de disputar WTA 1000 de Indian Wells

Na noite desta terça-feira, Badosa participou de uma exibição em Indian Wells (Califórnia, Estados Unidos) formando duplas com seu namorado, o tenista grego Stefanos Tsitsipas.

A ex-número dois do mundo deveria estrear na noite desta quarta-feira contra a americana Ashlyn Krueger. Sua vaga será agora ocupada pela argentina Nadia Podoroska.

Badosa, cujo título de Indian Wells é o mais importante de sua carreira, sofre de problemas nas costas desde a fratura por estresse sofrida na coluna vertebral no ano passado, no torneio de Roma.

Depois de ficar afastada durante o segundo semestre de 2023, a tenista catalã viveu um início de temporada complicado. Primeiro, com uma derrota na terceira rodada do Aberto da Austrália. E depois teve que abandonar aos prantos em sua estreia no WTA 1000, em Dubai, em fevereiro.

