Lula espera que eleições na Venezuela sejam as 'mais democráticas possíveis'

"Espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis", disse Lula, durante coletiva de imprensa conjunta com o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, após uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília.

Lula disse estar "feliz" de que tenha sido marcada uma data para a votação e lembrou de seu encontro com Maduro, na sexta-feira, em São Vicente e Granadinas durante a reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

O presidente "Maduro me disse (...) que vai convocar os olheiros de todo o mundo que queiram assistir ao processo eleitoral na Venezuela", afirmou.

"A Venezuela sabe que precisa de uma eleição amplamente democrática para poder reconquistar o espaço (...) nos foros mundiais de que tanto precisa e para que a gente possa ver o fim do bloqueio americano", acrescentou.

O chefe de governo espanhol, por sua vez, pediu que as eleições venezuelanas sejam celebradas "com as garantias democráticas que o povo venezuelano merece e precisa".

Lula, por sua vez, pediu respeito à "presunção de inocência" e a não despertar dúvidas antecipadas sobre o processo eleitoral venezuelano.