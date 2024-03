Manifestantes de Ayotzinapa derrubam a porta do palácio presidencial no México

"Queriam que respondêssemos com violência, não vamos fazer isso, não somos repressores (...) A porta será consertada e não tem problema", acrescentou o presidente pouco antes de encerrar a coletiva.

As imagens divulgadas na televisão mostram guardas com escudos enfrentando os jovens encapuzados no Palácio Nacional. Posteriormente, os militares recorreram a extintores de incêndio para dispersar os manifestantes, segundo a imprensa local.

As portas do Palácio Nacional, construído no período colonial, já haviam sido alvo de outros protestos, mas esta foi a primeira vez em anos que conseguem derrubá-la.

Os alunos da escola rural de Ayotzinapa desapareceram entre 26 e 27 de setembro de 2014 na cidade de Iguala, no estado de Guerrero (sul), um dos mais violentos do país devido aos confrontos entre cartéis do tráfico de drogas.

- Manifestações -

Familiares dos desaparecidos, seus advogados, ativistas, estudantes e simpatizantes realizaram diversos protestos na Cidade do México e no estado de Guerrero, onde está localizada a escola rural de Ayotzinapa.