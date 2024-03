'Me sinto melhor e só penso em defender o título' em Indian Wells, diz Alcaraz

O tenista espanhol Carlos Alcaraz disse, nesta quarta-feira (6), que se sente melhor em relação aos recentes problemas físicos e está pronto para defender o título de campeão do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Alcaraz, de 20 anos, teve um início de temporada agitado, com uma eliminação nas quartas de final do Aberto da Austrália e uma desistência no Rio Open devido a uma lesão no tornozelo direito há menos de duas semanas.

O número dois do mundo, que reapareceu no domingo em um jogo de exibição contra Rafael Nadal, quer ser o primeiro bicampeão de Indian Wells desde que Novak Djokovic, que está de volta ao torneio no deserto da Califórnia, emendou três títulos consecutivos entre 2014 e 2016.