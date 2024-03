Milhares de mulheres grávidas vivem o 'inferno' de Gaza

Desde o início da guerra, milhares de mulheres grávidas enfrentam dificuldades na Faixa de Gaza, como Asmaa Ahmed, de 31 anos, que deu à luz há quatro meses o pequeno Faraj na escola onde se refugiava na Cidade de Gaza.

"Tinha muito, muito medo de perder o bebê" devido a "minha gravidez de risco desde o início", explica, e "a situação se agravou" quando a família teve que abandonar sua casa pelos combates.

Sem eletricidade, o parto foi feito com "a luz do celular" e o cordão umbilical cortado "com uma tesoura qualquer", contaram o médico, Mahmud al Af, e a enfermeira, Baraa Jaber.