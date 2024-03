Negociações por trégua na Faixa de Gaza prosseguem no Cairo

A ajuda humanitária entra a conta-gotas e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas alertou na terça-feira que registrou "níveis catastróficos" de fome no norte do território, onde o acesso é cada vez mais difícil devido ao cenário de destruição, combates e saques.

O acordo de trégua em negociação incluiria um cessar-fogo de seis semanas e permitiria a libertação de reféns mantidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel, assim como o aumento da ajuda humanitária para Gaza.

As negociações "difíceis", que começaram no domingo, têm a participação de representantes do Egito, Estados Unidos e Catar, assim como do Hamas, mas Israel não enviou nenhum emissário, segundo a emissora AlQahera News, próxima ao serviço de inteligência egípcio.

O acordo de trégua é algo que "está nas mãos do Hamas", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para quem os israelenses "estão cooperando".

Apesar da declaração, Washington elevou o tom com o governo de Israel nos últimos dias e Biden fez um apelo ao seu aliado para permitir a entrada de mais ajuda na Faixa de Gaza, procedente do Egito.

- Lista de reféns -

A questão delicada dos reféns em Gaza está no centro das negociações, mas o Hamas pede, antes de assinar qualquer acordo a respeito, um cessar-fogo definitivo, que as tropas israelenses deixem Gaza, a reconstrução do território e que centenas de milhares de deslocados possam retornar para suas casas.