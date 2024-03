Níger, Mali e Burkina Faso criam força conjunta antijihadista

Os comandantes militares de Níger, Mali e Burkina Faso anunciaram nesta quarta-feira (6) a criação de uma força conjunta para combater as rebeliões jihadistas em seus países.

A nova força "estará operacional o quanto antes para enfrentar os desafios de segurança no nosso espaço", declarou o comandante do Níger, Moussa Salaou Barmou, após conversas em Niamey. "Estamos convencidos de que, com o esforço combinado dos nossos três países, poderemos criar as condições para uma segurança compartilhada."

O tamanho da força conjunta não foi informado, mas Barmou indicou que os três exércitos concordaram em criar "um conceito operacional" que lhes permitirá atingir seus objetivos de segurança.