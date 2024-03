Nikki Haley, a republicana que tentou virar a página do trumpismo

Nikki Haley era o último obstáculo de Donald Trump para a indicação presidencial republicana até que, nesta quarta-feira (6), ela depôs as armas devido às suas derrotas acachapantes nas primárias.

A desistência veio no dia seguinte da vitória esmagadora do ex-presidente (2017-2021) na chamada "Superterça", derrotando-a em 14 dos 15 estados que votaram simultaneamente.

A aspirante republicana anunciou o fim de sua campanha na Carolina do Sul, estado do sudeste do país do qual foi governadora, e disse que, a partir de agora, espera que Trump se concentre em "ganhar os votos" de quem não o apoiou.