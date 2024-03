Nikki Haley encerra campanha eleitoral presidencial dos EUA

A ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, a republicana Nikki Haley, encerrou nesta quarta-feira (6) a sua campanha para a indicação presidencial republicana, sem apoiar o ex-presidente Donald Trump, a quem convocou a conquistar o apoio dos moderados do partido.

"Agora é responsabilidade de Donald Trump ganhar os votos daqueles que, no nosso partido e fora dele, não o apoiam, e espero que ele o faça", disse Haley em um discurso transmitido pela televisão em Charleston, na Carolina do Sul, após a "Superterça" eleitoral que terminou com uma vitória esmagadora para o ex-presidente.

