Nikki Haley, única rival de Trump, desiste das primárias republicanas

A ex-embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas Nikki Haley encerrará nesta quarta-feira (6) a sua campanha nas primárias republicanas, deixando o ex-presidente Donald Trump como único candidato do seu partido para as eleições presidenciais de novembro, segundo a imprensa americana.

Haley anunciará a sua decisão em um discurso nesta quarta-feira, por volta das 12h00 (horário de Brasília), em Charleston, capital da Carolina do Sul, estado do qual foi governadora, segundo o The Wall Street Journal. A rede CNN também indicou que ela retirará a candidatura.

