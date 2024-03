No luxo de Mar-a-Lago, a coroação de Donald Trump

Há jovens e idosos, homens e mulheres... todos unidos pela ilusão de ver um homem que idolatram.

Além dos ternos e vestidos de gala, também é possível observar os tradicionais bonés vermelhos com a mensagem "Make America Great Again" ("Façam os EUA grandes novamente"). Entre as gravatas e sapatos elegantes, alguns vestem coletes de motociclista.

"Não acredito que a outra candidata republicana (a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley) tenha alguma chance. Ela deveria desistir", afirma April Culbreath, presidente do partido no condado de Manatee, Flórida.

"Nós, os apoiadores de Trump, sabemos que ele é o único candidato", acrescenta.

Após o discurso de 20 minutos, quando o anfitrião agradece e se despede, ninguém em Mar-a-Lago tem dúvidas de que ele derrotará o democrata Joe Biden nas eleições de novembro e voltará à presidência.

"As pessoas estão cansadas do que está acontecendo: a inflação, as guerras, as coisas 'woke', só querem os preços baratos da gasolina e comida barata, só querem ter novamente uma grande economia e um país seguro novamente", disse Greg Aselbekian, representante do grupo Veteranos por Trump.