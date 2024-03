O presidente 'troll' Milei governa a Argentina pelas redes sociais

"Basicamente uso as redes sociais no café da manhã, no momento do almoço e à noite", contou Milei em uma entrevista ao canal LN+, e acrescentou: "Nas viagens, fico um pouco mais intenso".

Ele disse isso em Washington, depois de participar do encontro conservador CPAC em 24 de fevereiro. De acordo com um estudo da AFP, nos quatro dias de viagem, Milei curtiu cerca de 2.300 publicações e reproduziu mais de 1.100 publicações - entre elas, seu encontro com o ex-presidente Donald Trump -, que republicou mais de 100 vezes.

Para Ernesto Calvo, cientista político argentino radicado em Washington, a estratégia digital de Milei "segue o exemplo" de Trump, embora ele considere que a comunicação do argentino é "mais errática do que a vista nos Estados Unidos".

Milei afirma que ele cuida do seu X, mas esse especialista nas redes sociais coloca isso em dúvida devido ao "nível de atividade" excessivo.

Na semana passada, o presidente publicou uma foto no Instagram feita com Inteligência Artificial que mostrava a Estátua da Liberdade com seu rosto, mais uma das muitas montagens com a sua imagem que circulam em suas redes desde a campanha presidencial.

- "Perfil de influencer troll" -

"Milei encarna o perfil do influencer troll em sintonia com a cultura digital atual", explica o sociólogo Silvio Waisbord em um artigo publicado neste mês na revista Anfibia.