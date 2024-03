Pássaros, besouros e insetos poderiam ajudar substituição dos defensivos químicos

Um estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B compilou os resultados de pesquisas realizadas no Brasil, Estados Unidos e República Tcheca.

Nas áreas de abundância de predadores naturais, a população de pragas diminuiu em mais de 70% enquanto os rendimentos das colheitas aumentavam 25%.

"Os predadores naturais são bons agentes de controle de pragas, e sua preservação é fundamental (...) em um futuro onde a mudança climática é iminente", disse o autor principal, Gabriel Boldorini, estudante de doutorado da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), à AFP.

Apesar dos cientistas não terem comparado diretamente a eficácia dos invertebrados em relação aos produtos, os danos provocados pela química aos ecossistemas e ao controle biológico estão bem documentados - desde a perda de biodiversidade até a poluição da água e do solo, até os riscos para a saúde humana, lembrou o pesquisador.

Os predadores naturais são mais eficazes no controle de pragas em regiões com maior variabilidade de chuvas, de acordo com as conclusões do estudo, algo que deve aumentar devido à mudança climática.

Os especialistas também ficaram surpresos ao descobrir que a eficácia da presença de apenas uma espécie de predador natural é a mesma que de várias, pontuou Boldorini.