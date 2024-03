Petróleo recupera terreno após bons dados da demanda

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (6) impulsionados por um aumento na demanda nos Estados Unidos e por declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), que ainda considera cortar os juros este ano, uma medida que estimularia o consumo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 1,12%, para 82,96 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril ganhou 1,25%, para 79,13 dólares.