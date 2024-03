Polícia e Guarda Nacional são mobilizadas para combater insegurança no metrô de Nova York

A governadora Kathy Hochul disse nesta quarta-feira (6) que mobilizará forças de segurança estatais e policiais para o metrô da cidade de Nova York, após o aumento de incidentes violentos na rede de transporte subterrâneo da maior cidade dos Estados Unidos.

"A governadora Hochul está mobilizando 1.000 membros do aparelho estatal para ajudar na missão do NYPD (Departamento de Polícia de Nova York, ndr)... Isto inclui 250 membros da Polícia do Estado de Nova York", segundo um comunicado.

A governadora determinou também a mobilização de 750 membros da Guarda Nacional para apoiar estes esforços, acrescenta.