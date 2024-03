Produtores do Oscar compartilham sua visão para a cerimônia

Outro ponto alto da 96ª edição do Oscar será a apresentação dos músicos da Nação Osage, que cantarão uma peça cerimonial do filme de Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", numa noite em que sua protagonista, Lily Gladstone, pode se tornar a primeira atriz indígena a ganhar a estatueta.

Após a baixa audiência durante a pandemia com apenas uns 10 milhões de espectadores, o que levou alguns a questionar se transmitir a premiação era realmente relevante na era do TikTok, as audiências voltaram com força no ano passado com 18,7 milhões.

Parte do sucesso foi atribuído ao aclamado retorno de Jimmy Kimmel como apresentador, que será o anfitrião mais uma vez neste domingo, sua quarta vez à frente do espetáculo.

Ele planeja buscar o recorde de Bob Hope de apresentar o Oscar 19 vezes? "Espero que não, não acho que eu sobreviveria a isso!", brincou McNearney, que é casada com Kimmel.

