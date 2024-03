Promotoria dos EUA pede que júri condene ex-presidente de Honduras por narcotráfico

O ex-presidente, extraditado aos Estados Unidos em 2022, é acusado de participar do envio de 500 toneladas de cocaína ao país entre 2004 e 2022.

Se for considerado culpado, Hernández, de 55 anos e presidente de Honduras de 2014 a 2022, pode ser considerado à prisão perpétua, como seu irmão Tony Hernández em 2021.

Durante seu depoimento anterior às alegações finais, o ex-presidente assegurou que nunca recebeu dinheiro do narcotráfico. "Nunca, senhor. Isso era totalmente proibido", afirmou.

Ao longo de duas semanas de julgamento, a promotoria colocou no banco das testemunhas traficantes hondurenhos como Devis Leonel Rivera, líder do poderoso cartel Los Cachiros, o ex-prefeito Alexander Ardón e Fabio Lobo, filho do ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014), todos presos nos Estados Unidos.

Eles garantiram ter subornado o então Hernández em troca de proteção para suas atividades e para não serem extraditados.

Mas o ex-presidente, que afirmou ser "vítima de uma vingança", chamou as testemunhas de "mentirosos profissionais". "Todos têm muitos motivos para mentir", disse. Eles podem se beneficiar de reduções em suas penas por prestarem depoimento.