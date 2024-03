Protesto contra o governo reúne milhares de pessoas na Colômbia

A oposição questiona as concessões feitas aos grupos armados em meio às negociações com as quais o presidente busca pôr fim a seis décadas de conflito armado.

Os diálogos avançam em meio a reveses com os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e as dissidências da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que rejeitaram o acordo de paz de 2016.

Violações aos cessar-fogos acordados, suspensões temporárias das conversas por desencontros entre as partes e uma violência que continua afetando o campo e as cidades dificultam a desmobilização de milhares de combatentes.

- Oposição -

Opositores acusam o governo de desperdício, um dos argumentos contra as reformas que buscam expandir o Estado. Além disso, Petro enfrenta o julgamento do seu filho mais velho, acusado de lavagem de dinheiro, e a perda da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027 por não ter efetuado os pagamentos acordados com o organizador.

"Escândalos maravilhosos a que nos vemos submetidos devido aos gastos desnecessários, contratos absurdos, ao roubo em geral", criticou a vendedora de produtos naturais Pilar Cardona, de 61 anos. "A vida está terrivelmente cara. Tem muita gente passando necessidade".