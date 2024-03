Quatro conclusões da 'Superterça' das primárias nos Estados Unidos

O ex-presidente superou com folga a rival Nikki Haley, com vitórias em quase todos os 15 estados em disputa nas primárias, segundo as projeções da imprensa americana.

Como prova de que não considera Haley uma rival séria, Trump não mencionou o nome dela em seu discurso. A única coisa que parece interessá-lo é o duelo contra Joe Biden.

- Incerteza para Haley -

Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, venceu na terça-feira apenas no estado de Vermont.

A também ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU está muito atrás de Trump, que conquistou a grande maioria dos delegados nas primárias.

Os delegados participarão na convenção nacional do Partido Republicano que designará o candidato da legenda para as eleições de novembro.