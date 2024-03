Rafael Nadal desiste de disputar Masters 1000 de Indian Wells

Um dia antes do que seria sua estreia, o tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quarta-feira (6) a sua desistência do Masters 1000 de Indian Wells, no qual iria reaparecer nas quadras após dois meses afastado devido a uma lesão.

"É com grande tristeza que tenho de me retirar deste torneio incrível", anunciou em suas redes sociais o espanhol, que no domingo disputou um jogo de exibição contra o seu compatriota Carlos Alcaraz, em Las Vegas.

"Tenho trabalhado duro e treinado. Fiz um exame neste fim de semana, mas não estou preparado para jogar no mais alto nível num evento tão importante", lamentou o detentor de 22 títulos de Grand Slam.