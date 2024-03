República Dominicana nega 'escala indefinida' de premiê haitiano no país

O governo da República Dominicana informou nesta quarta-feira (6) que negou que o avião do primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, tenha pousado na ilha pois ele pretendia fazer uma "escala indefinida" no país.

O premiê, que estava no exterior quando eclodiu uma nova onda de violência no Haiti que levou ao decreto de estado de emergência, acabou pousando em Porto Rico. Ainda não se sabe se Henry permanece nesta ilha.

"Os governos do Haiti e Estados Unidos consultaram, de maneira informal, a República Dominicana sobre a possibilidade de que a aeronave que transportava o primeiro-ministro Henry de volta ao seu país pudesse ter feito uma escala indefinida em território dominicano", disse um comunicado oficial lido pelo porta-voz Homero Figueroa.