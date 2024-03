Setor privado dos EUA criou 140.000 empregos em fevereiro

As empresas do setor privado nos Estados Unidos criaram 140.000 empregos em fevereiro, menos que o esperado, enquanto o aumento de salário de quem mudou de emprego foi maior que no mês anterior, segundo a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab.

Os analistas esperavam a criação de 150.000 empregos em fevereiro no setor privado, segundo os dados reunidos pela Market Watch. Mas o número é, de todos os modos, superior aos 111.000 postos gerados em janeiro, segundo dados revisados em alta e também publicados nesta quarta-feira.

"A criação de postos de trabalho se mantém solida. Os aumentos de salários tendem a se moderar, mas seguem acima da inflação", resumiu Nela Richardson, economista-chefe da ADP, em um comunicado.