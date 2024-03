Situação no Haiti é 'mais do que insustentável', denuncia chefe de direitos humanos da ONU

O chefe dos direitos humanos da ONU, Volker Türk, alertou nesta quarta-feira (6), que a situação no Haiti se tornou "mais do que insustentável", com 1.193 pessoas mortas pela violência de gangues desde o início de 2024.

Volker Türk pediu o envio urgente de uma missão multinacional para apoiar a polícia haitiana. "A realidade é que, no contexto atual, não existe nenhuma alternativa realista disponível para proteger vidas", disse ele.

A violência das gangues também deixou 692 feridos desde o início de janeiro, "números chocantes", segundo Türk.