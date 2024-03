Stellantis anuncia que investirá R$ 30 bi na América do Sul até 2030

O grupo automotivo Stellantis anunciou nesta quarta-feira (6) que investirá 5,6 bilhões de euros na América do Sul entre 2025 e 2030, com o objetivo de desenvolver sua oferta de veículos elétricos no continente e outras tecnologias.

"A Stellantis anuncia um plano de investimento recorde para a América do Sul, totalizando 5,6 bilhões de euros", o equivalente a 30,1 bilhões de reais, indicou o grupo em comunicado.

"Este anúncio reforça nossa confiança e compromisso com o futuro da indústria automotiva sul-americana, e é uma resposta ao ambiente comercial favorável que existe lá", declarou o CEO Carlos Tavares.