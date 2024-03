Talibãs expõem sua façanhas bélicas em museu no norte do Afeganistão

Os talibãs inauguraram um museu no norte do Afeganistão para expor seus feitos ao público, entre exemplares do Alcorão do século XVII, bronzes, peças de cerâmicas e moedas antigas.

A galeria fica na imponente mesquita Rawze-i-Sharif, também conhecida como mesquita Azul, de Mazar-i-Sharif, capital da província de Balkh, cujo patrimônio cultural é inestimável. Muitas relíquias foram destruídas, roubadas ou exportadas ao longo de quatro décadas de conflitos na região.

É proibido fazer fotos ou vídeos devido a uma "ordem das autoridades", que mandaram expor os objetos sobre a guerra exclusivamente neste museu, segundo o diretor, Abdul Qayum Ansari.