Voluntários tentam manter a ordem na cidade palestina de Rafah, devastada pela guerra

"Somos centenas de voluntários para manter a segurança e proteger os cidadãos, organizar os mercados e o transporte", conta Abu Mahmoud, de 28 anos.

Os preços dos alimentos, quando estão disponíveis, aumentaram devido às restrições drásticas impostas pelo Exército israelense aos comboios que chegam do Egito.

O Ministério da Economia do Hamas, o movimento islamista palestino que controla a Faixa de Gaza e que Israel prometeu destruir após o ataque sem precedentes de 7 de outubro em seu território, estabelece uma lista diária de preços para os produtos básicos como as hortaliças e os Comitês Populares de Proteção tentam fazer com eles sejam respeitados.

"Localizamos os comerciantes que fazem os preços subir", conta Abu Islam, de 29 anos, membro de uma das equipes que patrulham um mercado no acampamento de refugiados do centro de Rafah.

Um comerciante queixa-se diante da patrulha, já que um de seus vizinhos de mercado vende o quilo de açúcar a 80 shekels (R$ 110), em vez dos 65 shekels (R$ 89,4) oficialmente decretados pelo Hamas. Antes da guerra, o quilo de açúcar custava 2 shekels (R$ 2,75).

- Trabalhamos para as pessoas -

A guerra explodiu com o ataque brutal de comandos do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou 1.160 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais.