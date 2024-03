Yulia Navalnaya convoca protesto contra Putin no dia das eleições na Rússia

"Devemos comparecer ao local de votação no mesmo dia e no mesmo horário, 17 de março ao meio-dia", completou em um vídeo, no qual chama as eleições presidenciais de "farsa".

"Podemos ir e constatar que somos muitos e fortes, contra a guerra, a corrupção e a impunidade", destacou.

Seu marido, Alexei Navalny, anunciou a ideia quando estava na prisão, no início de fevereiro, por considerar que poderia ser "uma demonstração poderosa do estado de ânimo do país". Ele morreu no dia 16 de fevereiro em uma colônia pena da região do Ártico.

"É uma ação muito simples e segura", disse Yulia Navalnaya. Ela acrescentou que as autoridades "não podem proibir" a manifestação.

Os protestos tradicionais contra o governo são duramente reprimidos na Rússia.

"Ao seu lado, provavelmente estão muitas pessoas que são contrárias a Putin e contrárias à guerra. Se todos nós comparecermos ao mesmo tempo, a nossa voz contra Putin ressoará muito mais alto", insistiu.