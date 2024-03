Alabama aprova lei para proteger fertilização in vitro após crise provocada por decisão judicial

A governadora do Alabama assinou na quarta-feira uma lei de proteção da responsabilidade civil para a fertilização in vitro (FIV), depois que uma decisão judicial que obrigou as clínicas de fertilidade do estado do sul dos Estados Unidos a suspender os procedimentos.

"Assinei a lei de proteção da fertilização in vitro (SB159), que recebeu um grande apoio na Assembleia Legislativa do Alabama", afirmou a governadora, a republicana Kay Ivey, em um comunicado publicado na rede social X.

O projeto de lei, aprovado no Legislativo estadual na quarta-feira à noite, concede "imunidade civil e penal por morte ou dano de um embrião a qualquer pessoa ou entidade que forneça ou receba serviços relacionados à fertilização in vitro".