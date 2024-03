Alonso é o mais rápido no 1º dia de treinos livres do GP da Arábia Saudia de F1

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), de 42 anos, fez o melhor tempo da segunda sessão e do dia nos treinos livres do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 desta quinta-feira (7), no circuito urbano de Jidá.

Depois de ter sido o segundo mais rápido na primeira sessão, atrás do tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), Alonso foi o único piloto a andar abaixo da casa de 1m29s no dia.

Na segunda sessão, o espanhol foi seguido pelo britânico George Russell (Mercedes) e por Verstappen.