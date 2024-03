Ano de 2024 pode ser menos quente se La Niña chegar rápido, afirma especialista

É claro que houve surpresas nos últimos meses, coisas que não sabíamos que iriam acontecer tão rapidamente ou com tanta força. Dito isso, as projeções do início do século para a temperatura na década de 2020 eram de fato muito precisas e poderíamos tê-las levado mais a sério.

Entretanto, os oceanos superam em muito todas as temperaturas do passado...

A maior parte da energia adicional que entra no sistema climático, devido ao desequilíbrio entre a quantidade de energia proveniente do sol e a refletida pela Terra, é armazenada nos oceanos. Em grande parte, o oceano tem servido como um reservatório para a energia extra e o carbono.

Sabemos que esse desequilíbrio está se acelerando. Um nível de temperatura tão alto é notável porque indica que essa energia adicional tem um impacto direto e mensurável. Ainda estamos dentro da faixa do que é possível em comparação com as projeções de algumas décadas atrás, embora talvez no limite superior, pelo menos até 2023.

bl-jmi/jz/zm/dd/aa

© Agence France-Presse