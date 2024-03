Apesar de 'Barbie', mulheres não têm protagonismo em Hollywood

"Mesmo quando 'Barbie' bateu recordes de bilheteria, a indústria demonstrou que continuou a subvalorizar os filmes centrados e dirigidos por mulheres, já que elas perderam espaço de representação entre protagonistas, roteiristas e atores em geral", diz o relatório elaborado pela Universidade da Califórnia de Los Angeles (UCLA).

A proporção de filmes com protagonistas mulheres aumentou constantemente ao longo da década até 2019, segundo os pesquisadores. Naquele ano, 44% dos filmes produzidos em Hollywood tinham uma protagonista. Desde então, a proporção caiu, para apenas 32% dos filmes com uma mulher no papel principal em 2023.

"É um alerta para Hollywood", disse Ana-Christina Ramon, cofundadora do estudo e diretora do centro de pesquisas da UCLA 'Entertainment and Media Research Initiative'.

"Os estúdios precisam investir nas mulheres e em suas histórias. As mulheres produtoras e diretoras são essenciais para o crescimento da indústria".

O informe, que está em seu 12º ano, também concluiu que filmes com elencos mais diversificados, incluindo uma maior proporção de atores não brancos, têm melhor desempenho nos cinemas.

Franquias cujos elencos são compostos por pelo menos 50% de pessoas negras tiveram mais sucesso do que os títulos anteriores, disse o estudo, citando exemplos como "Creed III", "Pânico 6" e "John Wick 4".