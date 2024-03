Arábia Saudita anuncia transferência de 8% das ações da Aramco para seu fundo soberano 

A Arábia Saudita transferiu, nesta quinta-feira (7), uma nova parte das ações da gigante petrolífera saudita Aramco, que representa 8% do capital, para empresas pertencentes ao fundo soberano do país.

O príncipe herdeiro saudita, Mohamed Bin Salman, "anunciou a conclusão da transferência de 8% do total de ações emitidas pela Aramco da propriedade do Estado para empresas 100% propriedade do Fundo de Investimento Público (PIF)", informou a agência de imprensa oficial SPA, especificando que a participação do Estado será de 82,186%, contra 16% do PIF.

A monarquia petrolífera transferiu uma primeira parte das ações em 2022, de 4%, para o seu fundo soberano, seguida de uma segunda transferência no ano passado, para o mesmo número de ações, que representava quase 80 bilhões de dólares (395 bilhões de reais).