Barbecue, o ex-policial que virou líder da poderosa gangue que assola o Haiti

Mas, apesar de tudo, "continua cometendo atos que ameaçam a paz, a segurança e a estabilidade do Haiti", comentou em setembro o comitê de especialistas da ONU encarregado de monitorar as sanções.

O relatório da organização detalha as atividades criminosas das várias gangues que controlam áreas inteiras do país, especialmente a capital.

Para a "Família G9" e seus mais de 1.000 membros, em sua maioria ex-policiais, ex-seguranças e crianças de rua, a lista é longa: assassinatos, roubos, extorsões, estupros, assassinatos seletivos, tráfico de drogas, sequestros, incêndios criminosos, entre outros.

Estes especialistas apontam ainda o envolvimento de Barbecue no "massacre de Saline", ocorrido em 2018 em Porto Príncipe, que deixou 71 mortos em poucos dias no bairro com esse nome.

As gangues, às vezes usadas pelas autoridades para reprimir protestos em bairros populares, "retiraram as vítimas, incluindo crianças, de suas casas para queimá-las, desmembrá-las e dar como alimento aos animais", descreveu o Departamento do Tesouro dos EUA no final de 2020, quando decidiu sancionar Chérizier.

Segundo a mesma fonte, o líder da gangue recebeu o apoio de dois funcionários de alto escalão do governo do presidente Jovenel Moïse, assassinado em julho de 2021 em Porto Príncipe.