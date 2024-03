BCE segue prudente e mantém taxas de juros inalteradas

O BCE não quer mudar sua estratégia e arriscar que sua campanha de austeridade monetária sem precedentes, implementada desde julho de 2022 para controlar a alta dos preços devido à guerra russa na Ucrânia, não dê frutos.

Ao elevar as taxas de empréstimo a um ritmo sem precedentes, a demanda por crédito caiu e afetou o consumo e o investimento das empresas e das famílias.

Como resultado, a economia da zona do euro ficou estagnada por quase um ano e meio.

Os economistas consideram que a instituição está errando por excesso de cautela e colocando em risco a recuperação da atividade.

Em novas projeções macroeconômicas divulgadas na quinta-feira, o BCE revisou para baixo sua previsão de crescimento do PIB da zona do euro em 2024 para 0,6%, em comparação com 0,8% em dezembro.

Mas "a economia da zona do euro como um todo evitou a recessão", enfatiza Mark Wall, economista do Deutsche Bank.