China critica 'repressão' dos EUA e defende proximidade com a Rússia

O chefe da diplomacia chinesa falou com os jornalistas à margem das "Duas Sessões" em Pequim, nas quais o Parlamento chinês e um fórum de consulta política se reúnem simultaneamente para discutir a estratégia do governo do presidente Xi Jinping para o ano em curso.

A coletiva de imprensa de Wang aconteceu um dia após uma reunião de cúpula entre os governantes da Austrália e do países do Sudeste Asiático, que alertaram contra as ações da China que "colocam em perigo a paz" no Mar do Sul da China.

A China é beligerante neste mar, do qual reivindica quase a totalidade, e teve confrontos com navios da Guarda Costeira filipina e de outros países.

Wang declarou que Pequim "defenderá legitimamente seus direitos de acordo com a lei" e fez um apelo para que "certos países de fora da região não provoquem problemas ou tomem partido, e não virem provocadores de problemas no Mar do Sul da China".

O último comentário pareceu direcionado aos Estados Unidos, país sobre o qual afirmou que "os métodos utilizados para reprimir a China são constantemente renovados e a lista de sanções unilaterais é constantemente ampliada".

Ele acrescentou, no entanto, que a China será uma força global de paz e estabilidade.