'Chorar é inútil': palestinos que retornam a Khan Yunis constatam a destruição

Alguns usam máscaras cirúrgicas para se protegerem da poeira onipresente, como um adolescente que conseguiu recuperar um enorme bicho de pelúcia.

Após semanas de combates, os tanques israelenses deixaram esta semana o centro de Khan Yunis, poucos quilômetros ao norte de Rafah, deixando para trás um panorama de destruição e facilitando o retorno dos moradores à cidade.

Segundo testemunhas, o Exército israelense e o Hamas, os combates continuaram nesta quinta-feira na parte oeste da cidade.

- "A tristeza invadiu as nossas vidas" -

Jamil Agha, de 49 anos, decidiu ficar com a família no que restou da casa. "O que podemos fazer? Chorar é inútil. A tristeza invadiu as nossas vidas", disse.

"Os aviões militares israelenses (...) destruíram milhares de casas, reduziram-nas a ruínas, mas não serão capazes de destruir a nossa memória", afirma Wajih Abou Zarifa, de 55 anos, cuja casa foi destruída.