Coleção que preserva riqueza das aves colombianas corre risco

Em um ambiente com goteiras e rachaduras, Andrés Cuervo disseca um beija-flor para a coleção ornitológica da Universidade Nacional da Colômbia, o país com mais espécies de aves do mundo. Abutres, águias e até aves extintas recebem uma "segunda vida" na mesa deste biólogo.

Em janeiro, uma forte chuva em Bogotá colocou em perigo essa coleção com cerca de 44.000 espécies, localizada em um prédio com sérios problemas estruturais.

A água caía "em cascata sobre estas caixas de valor único e insubstituível", lembra Cuervo, angustiado.