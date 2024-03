Conservadores europeus apoiam Von der Leyen para segundo mandato na UE

A presidente do braço Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, recebeu nesta quinta-feira (7) na Romênia o apoio da sua família política conservadora para um segundo mandato como o rosto que representa o bloco comunitário.

Em um congresso do Partido Popular Europeu (PPE) em Bucareste, capital da Romênia, a líder alemã de 65 anos recebeu um total de 400 votos a favor e 89 contra, afirmou o partido.

O apoio da sua família política é fundamental para a ex-ministra da Defesa alemã, que também necessitará do apoio do novo Parlamento Europeu após as eleições comunitárias de junho para ser reeleita.