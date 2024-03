Coordenadora da ONU alerta que ajuda aérea e marítima para Gaza não substitui a terrestre

Chegar com suprimentos humanitários a Gaza por meio de lançamentos aéreos ou marítimos não substitui adequadamente as entregas terrestres, disse nesta quinta-feira (7) a coordenadora de ajuda da ONU para o território palestino após uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança.

Sigrid Kaag disse ao Conselho que a comunidade internacional deve "saturar o mercado de Gaza com bens humanitários" e "reativar o setor privado" para poder fornecer mais bens comerciais que atendam às necessidades dos civis.

"A diversificação das rotas de suprimento por terra" ainda é a solução ideal, afirmou a coordenadora.