Costa Rica apreende 2,5 toneladas de cocaína em lancha

Esta apreensão é a segunda maior realizada pelas autoridades costarriquenhas até agora em 2024.

"Conseguimos deter cinco pessoas de nacionalidade nicaraguense e uma pessoa de nacionalidade colombiana", disse Jiménez em um vídeo entregue à imprensa.

Ao longo de 2023, as autoridades da Costa Rica apreenderam 21,3 toneladas de cocaína e 21,7 toneladas de maconha, de acordo com dados do Instituto Costarriquenho sobre Drogas (ICD).

