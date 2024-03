Dados fundamentais sobre a Otan

Criada no início da Guerra Fria, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) é a maior aliança militar do mundo, e com a entrada da Suécia nesta quinta-feira (7), passou a ter 32 países-membros.

- Forças militares -

As forças militares da Otan são fornecidas pelos países-membros e são colocadas sob um comando aliado unificado sempre que lança uma missão.

As forças americanas constituem o maior contingente. Na Europa, há cerca de 79.000 militares americanos destacados, mais de 48.000 deles na Alemanha, de acordo com o Pentágono.