Diante de incerteza sobre rio Sena, Ana Marcela Cunha pede 'plano B'

P: O que você pensa antes de competir em águas potencialmente sujas?

R: "Eu acho que é um antes e um depois. No dia da prova, a gente não tem mais o que fazer, já está lá e é o que tem. E o depois, porque a gente sai e daqui a 15 dias a gente pode ficar doente ou não, pode ter alguma coisa.... Na hora de competir a gente não está nem aí para isso, a gente se preocupa depois".

P: É preciso um cuidado especial para que seu esporte não seja afetado pela contaminação da água, em meio à crise climática?

R: "A gente precisa e é um cuidado de todo mundo, porque isso só está assim, do jeito que está, talvez pelas pessoas, pela forma como as pessoas 50 anos atrás vêm piorando a situação, jogando plástico no mar, jogando plástico na rua. Tudo tem a ver com o que fizemos com a natureza, mas também acredito que tem a ver com a estrutura em Paris: o rio Sena não foi feito para nadar".

P: Você se sente favorita ao ouro?

R: "Eu sei que todo mundo espera isso, é algo que eu sei lidar sob pressão e expectativa. Mas tudo pelo que eu passei, de mudanças, da cirurgia no ombro [realizada em novembro de 2022]. Acho que as meninas [adversárias] me respeitam e eu vou chegar, sim, sendo bem visada, mas acredito que estou bem tranquila".