EUA apoia 'processo democrático' na Venezuela apesar de 'transgressões'

Os Estados Unidos apoiam o "processo democrático" na Venezuela apesar das "transgressões" do governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que dá passos "na direção equivocada", afirmou nesta quinta-feira (7) o subsecretário de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols.

O governo do presidente americano, Joe Biden, suspendeu parcialmente, no ano passado, algumas das sanções impostas a Caracas em resposta a um acordo alcançado em outubro com a oposição.

Esse acordo buscava vários objetivos: a libertação de alguns americanos encarcerados e de presos políticos venezuelanos, estipular uma data para as eleições presidenciais e o levantamento da inabilitação de todos os candidatos às eleições.