Eurodeputadas afirmam que precisam trabalhar mais que os homens

No entanto, quando ingressou na Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários, encontrou um mundo cheio de "homens com roupas cinzas": para cada mulher havia dois legisladores do sexo masculino.

"As mulheres estão mais associadas a políticas sociais, familiares ou de direitos humanos. Tudo o que é visto como mais sério, mais técnico, infelizmente ainda é considerado algo feito por homens".

Quando ela decidiu discutir a regulamentação das criptomoedas, foi vítima de assédio online.

"'Volte para a cozinha!', 'O que ela sabe sobre isso?', comentam, e imediatamente começam a falar do seu físico, lançam ataques machistas, ou ataques de natureza sexual", lamentou Lalucq, que no Parlamento Europeu atua no espaço dos social-democratas.

"Eles vão atacar você, vão observá-la de todos os ângulos. Seu trabalho nunca será bom o suficiente", disse a belga Assita Kanko, do partido conservador N-VA, que trabalha no bloco nacionalista de direita.

Kanko tem 43 anos e trabalha especialmente com questões de segurança e violência contra as mulheres.