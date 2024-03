Europa registra aumento preocupante de ISTs

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) alertou, nesta quinta-feira (7), que há uma onda preocupante de Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) na Europa, o que exige um maior trabalho de prevenção.

Em 2022, as infecções por gonorreia aumentaram 48%, com 70.881 casos na União Europeia; as infecções por sífilis 34% (35.391 casos) e as infecções por clamídia 16% (216.508 casos), de acordo com o relatório anual da agência.

"Este aumento é tão surpreendente quanto preocupante", disse a diretora do ECDC, Andrea Ammon, em coletiva de imprensa.